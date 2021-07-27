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В Амурской области разбился легкомоторный самолёт

10:03, 28 июля 2021
В Амурской области разбился легкомоторный самолёт Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Амурской области разбился легкомоторный самолёт. По предварительным данным, у него отказал двигатель, пишет «112».

В результате инцидента погибших нет. Информация о пострадавших уточняется. Воздушное судно совершило жёсткую посадку. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

Telegram-канал также опубликовал видео с места крушения. Самолёт приземлился в траву, однако видимых повреждений борт не получил. В кадре он накренён носовой частью к земле.

Ранее небольшой самолёт упал в аэропорту Траки (Truckee-Tahoe Airport) в США всего через несколько минут после взлёта. По данным официальных лиц, на борту было два человека, один погиб. Второй, вероятно, успел покинуть самолёт с парашютом. В аэропорту сообщили, что самолёт упал в двух километрах от аэропорта, в лесу.

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