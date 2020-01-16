Изолированные помещения для курения открылись для пассажиров в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил генеральный директор воздушной гавани Михаил Василенко.
Он отметил, что работающие курилки есть пока ещё не во всех бизнес-залах. При этом не стал уточнять конкретных сроков их открытия в полном объёме,
Официальные места для курящих решили вернуть на аэровокзалы в 2019 году. В конце декабря документ был подписан президентом. Запрет на курение действовал на протяжении шести лет.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Шереметьево показали один из вариантов дизайна и оборудования курительных комнат.
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