https://static.news.ru/photo/7481b5da-38ff-11ea-9aa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Изолированные помещения для курения открылись для пассажиров в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил генеральный директор воздушной гавани Михаил Василенко.

Он отметил, что работающие курилки есть пока ещё не во всех бизнес-залах. При этом не стал уточнять конкретных сроков их открытия в полном объёме, передаёт ТАСС. Известно, что их на территории аэропорта будет 14 и что они должны быть введены в строй в течение января.

Официальные места для курящих решили вернуть на аэровокзалы в 2019 году. В конце декабря документ был подписан президентом. Запрет на курение действовал на протяжении шести лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Шереметьево показали один из вариантов дизайна и оборудования курительных комнат.