В 30 регионах России число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек

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В 30 российских регионах выявлено более чем по тысяче случаев заражения COVID-19.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, более тысячи заболевших зарегистрировано в Ярославской (1051 человек), Саратовской (1007), Новосибирской (1025) областях, Красноярском (1070) и Ставропольском (1012) краях.