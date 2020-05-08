В 30 регионах России число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек

В 30 российских регионах выявлено более чем по тысяче случаев заражения COVID-19.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, более тысячи заболевших зарегистрировано в Ярославской (1051 человек), Саратовской (1007), Новосибирской (1025) областях, Красноярском (1070) и Ставропольском (1012) краях.
В Москве врачи за сутки выявили 5667 случаев заражения коронавирусом. Согласно данным штаба, общее количество заболевших в столице достигло 104 189 человек. Суточный прирост составил 5,8%.
Ранее NEWS.ru писал, что Москва обновила рекорд по числу выздоровевших от коронавируса пациентов. За сутки из больниц выписано 2520 человек.
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