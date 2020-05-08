В 25 регионах РФ выявлено более тысячи случаев заражения COVID-19

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Число российских регионов, в которых выявлено более тысячи заражений коронавирусом, достигло 25.

В частности, 1018 случаев зарегистрировано в Чувашской республике, 1054 случая в Ямало-Ненецком АО, 1055 заражений в Мордовии, 1089 — в Кабардино-Балкарской республике и в других. Больше всего заболевших по-прежнему в Москве (98522 человека) и Московской области (18350), сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Как писал ранее NEWS.ru, врач-инфекционист Валерий Безносенко предположил, что Россия может избежать ярко выраженного пика эпидемии коронавируса.