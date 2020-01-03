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Экстренно посадивший самолёт Airbus A321 в поле на территории Подмосковья пилот, Герой России Дамир Юсупов рассказал журналистам о возвращении к полётам после инцидента в столичном регионе, произошедшего 15 августа 2019 года. По его словам, он мог снова приступить к работе уже в начале сентября. Однако рейсы по разным причинам приходилось переносить.

Юсупов рассказывает, что хотел как можно скорее вновь оказаться на борту. Как бы удачно ни завершилась аварийная посадка, говорит пилот, негатив от инцидента всё равно остался. Ему хотелось как можно...