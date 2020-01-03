Рождественские гулянья для жителей и гостей Москвы пройдут в 23 городских парках столицы. Большинство мероприятий начнётся в 13:00 и закончится в 19:00.
Принять участие в интерактивном спектакле, расписать глазурью имбирный пряник, освоить азы игры на переносной звоннице — каждый найдёт себе занятие по душе в городских парках на Рождество, — говорится на сайте мэра и правительства Москвы.
В частности, гулянья пройдут в Бабушкинском парке, Измайловском парке, «Зарядье», Сиреневом саду, «Красногвардейских прудах», «Красной Пресне», парке «Кузьминки», «Садовники», Гончаровском парке, «Ангарских прудах», Лианозовском и Перовском парках, саду имени Баумана, парке Победы, «Сокольниках», Таганском парке, парке «Северное Тушино», парке 50-летия Октября, парке «Фили», саду «Эрмитаж», парке Горького и «Ходынское поле».
Как ранее писал NEWS.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих Русской православной церкви с Рождеством и призвал их отказаться от комфорта и не ставить собственное благополучие на первое место.
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