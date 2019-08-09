https://static.news.ru/photo/907f9032-bba4-11e9-bd09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Воздух станет чище в 12 городах страны благодаря реализации национального проекта «Экология».

Он начнётся с подраздела «Чистый воздух». Кроме него, будут выполнены такие программы, как «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий», говорит ТАСС .

Мы будем работать на всей территории Российской Федерации, просто мы к этому масштабному проекту только приступили, — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Как писал News.ru, различные токсичные вещества, накопленные в фильтрах выкуренных сигарет, серьёзно угрожают экологии. Окурки, которые часто смывают в городскую канализацию, откуда они попадают в водоёмы, могут быть весьма токсичными для рыб.