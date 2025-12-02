Ужин в стиле мафии — эти каннеллони станут вашим «телепортом» на Сицилию: готовятся до безобразия просто

Этот рецепт каннеллони превращает обычный ужин в праздник итальянской кухни. Трубочки пасты с ароматной мясной начинкой, покрытые нежным белым соусом и золотистой сырной корочкой, создают гармонию вкусов. Блюдо получается сытным, но при этом удивительно нежным.

Готовлю я так: отвариваю 24 трубочки каннеллони 4 минуты (они дойдут до готовности в духовке), остужаю и разрезаю пополам — так их удобнее начинять. Для мясного соуса обжариваю измельченный лук, добавляю 1 кг фарша и готовлю до румяности. Вливаю 750 мл томатного соуса, добавляю чеснок, базилик, соль и перец, томлю 15 минут. Аккуратно наполняю трубочки мясной начинкой и выкладываю в форму. Для белого соуса смешиваю 1,5 стакана холодного молока с 2 столовыми ложками муки и масла, варю до загустения, постоянно помешивая. Заливаю каннеллони соусом, посыпаю смесью моцареллы и пармезана (по 300 г) и запекаю 35–40 минут при 180 °C до румяной корочки.

