День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 08:39

Ужин в стиле мафии — эти каннеллони станут вашим «телепортом» на Сицилию: готовятся до безобразия просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт каннеллони превращает обычный ужин в праздник итальянской кухни. Трубочки пасты с ароматной мясной начинкой, покрытые нежным белым соусом и золотистой сырной корочкой, создают гармонию вкусов. Блюдо получается сытным, но при этом удивительно нежным.

Готовлю я так: отвариваю 24 трубочки каннеллони 4 минуты (они дойдут до готовности в духовке), остужаю и разрезаю пополам — так их удобнее начинять. Для мясного соуса обжариваю измельченный лук, добавляю 1 кг фарша и готовлю до румяности. Вливаю 750 мл томатного соуса, добавляю чеснок, базилик, соль и перец, томлю 15 минут. Аккуратно наполняю трубочки мясной начинкой и выкладываю в форму. Для белого соуса смешиваю 1,5 стакана холодного молока с 2 столовыми ложками муки и масла, варю до загустения, постоянно помешивая. Заливаю каннеллони соусом, посыпаю смесью моцареллы и пармезана (по 300 г) и запекаю 35–40 минут при 180 °C до румяной корочки.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Читайте также
4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество
4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Запреты для елки: эти цвета разозлят Огненную Лошадь и украдут вашу удачу в 2026 году
Общество
Запреты для елки: эти цвета разозлят Огненную Лошадь и украдут вашу удачу в 2026 году
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Общество
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Нарядный новогодний пирог с золотистой шапкой — сокоти по-грузински: нужны курица, грибы и сыр
Общество
Нарядный новогодний пирог с золотистой шапкой — сокоти по-грузински: нужны курица, грибы и сыр
Готовим наггетсы, которые не вредят — вкус того самого фастфуда, и всего 90 калорий
Общество
Готовим наггетсы, которые не вредят — вкус того самого фастфуда, и всего 90 калорий
еда
рецепты
мясо
сыры
Италия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Москвы рассмотрит крупнейшее дело о взятках в МВД
Адвокат объяснил, почему нельзя оплачивать взятый мошенниками кредит
Посещение Путиным военного штаба 30 ноября попало в кадр
На Украине озвучили правду о должности главы президента офиса Зеленского
«Перламутровые узелки»: названы симптомы заразного кожного заболевания
«Черные копатели» Амурской области добыли уголь на десятки миллионов рублей
Трамп пообещал устроить «адскую расплату» одной стране
Названа причина, по которой Путин и Трамп еще не договорились по Украине
Европа закачала рекордные объемы газа перед зимой
«Не ждите»: молодая невеста Лепса об отмене свадьбы
Российский хоккеист поучаствовал сразу в двух драках в одном матче НХЛ
Депутат предложил запретить любую деятельность Вайкуле в России
ВС России ликвидировали украинскую ДРГ, пытавшуюся заминировать лес
Олимпийский чемпион назвал размер призовых на Кубке России по биатлону
ВС РФ освободили Красноармейск и Волчанск: новости СВО на утро 2 декабря
Цены на алкоголь к Новому году: когда подорожает, как отличить подделку
Audi внезапно зарегистрировала новые товарные знаки в России
ФНС закрыла благотворительный фонд, связанный с Долиной
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 декабря: инфографика
Атака ВСУ привела к пожару на объектах ТЭК в российском регионе
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.