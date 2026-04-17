Ужин из пачки теста и полкило фарша — хрустящие корзиночки с мясом и сыром съедают первыми

Беру готовое слоеное тесто и фрикадельки — и за 20 минут готовлю тарталетки, которые получаются сочнее котлет, вкуснее пиццы и сытнее пирожков. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина, праздничной закуски или когда хочется чего-то необычного и сытного.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слоистые корзиночки из теста, а внутри — сочные мясные фрикадельки в томатном соусе с расплавленным сыром и ароматными травами.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 300 г мясного фарша, луковица, 2 зубчика чеснока, 100 г томатной пасты, 150 г твердого сыра, яйцо, соль, перец, итальянские травы. Фарш смешайте с мелко рубленым луком, чесноком, солью и перцем, сформируйте небольшие фрикадельки, обжарьте на сковороде до румяной корочки, добавьте томатную пасту и немного воды, тушите 5 минут.

Тесто раскатайте, нарежьте квадратами, выложите в формы для маффинов, сформируйте корзиночки. В каждую положите по фрикадельке с соусом, посыпьте тертым сыром. Выпекайте при 180 °С 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими — эти тарталетки исчезают мгновенно.

