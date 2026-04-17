Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 14:00

Ужин из пачки теста и полкило фарша — хрустящие корзиночки с мясом и сыром съедают первыми

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру готовое слоеное тесто и фрикадельки — и за 20 минут готовлю тарталетки, которые получаются сочнее котлет, вкуснее пиццы и сытнее пирожков. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина, праздничной закуски или когда хочется чего-то необычного и сытного.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слоистые корзиночки из теста, а внутри — сочные мясные фрикадельки в томатном соусе с расплавленным сыром и ароматными травами.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 300 г мясного фарша, луковица, 2 зубчика чеснока, 100 г томатной пасты, 150 г твердого сыра, яйцо, соль, перец, итальянские травы. Фарш смешайте с мелко рубленым луком, чесноком, солью и перцем, сформируйте небольшие фрикадельки, обжарьте на сковороде до румяной корочки, добавьте томатную пасту и немного воды, тушите 5 минут.

Тесто раскатайте, нарежьте квадратами, выложите в формы для маффинов, сформируйте корзиночки. В каждую положите по фрикадельке с соусом, посыпьте тертым сыром. Выпекайте при 180 °С 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими — эти тарталетки исчезают мгновенно.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Картофельные лепешки с сыром, зеленью и без яиц: 5 топовых рецептов
Булочный пирог с фаршем — куда лучше хачапури и чебуреков: сочнее, нежнее и без грязной сковороды
Хватит мучиться с пирожками и беляшами: сочные улитки с мясом на сковороде — семья сядет и подсядет
Беру лимон с кожурой и пеку лимонник — песочный пирог на сметане. Вкус и нежность как в кондитерской
Быстрая запеканка-пицца на противне: тесто-пятиминутка на молоке и начинка по желанию — просто смешали и в духовку
рецепты
фарш
тесто
ужины
Мария Левицкая
Мария Левицкая
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.