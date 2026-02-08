Зимняя Олимпиада — 2026
Ужин для занятых — скидал все на противень, смазал майонезом и в духовку: все гениальное просто

Фото: D-NEWS.ru
Открыт рецепт идеального ужина для самых занятых: блюдо из курицы, картошки и грибов, которое готовится само, — скидал все на противень, смазал майонезом и отправил в духовку. Все гениальное просто!

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 6 средних картофелин, 200 г свежих шампиньонов, 2 луковицы, майонез, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок. Духовку разогрейте до 200 °C. Противень застелите фольгой или пергаментом и слегка смажьте маслом. Картофель очистите и нарежьте средними дольками. Куриное филе нарежьте некрупными кусочками. Шампиньоны промойте и нарежьте пластинками или оставьте цельными, если они мелкие. Лук нарежьте полукольцами. Все подготовленные ингредиенты выложите на противень. Посолите, поперчите, посыпьте специями. Сверху обильно смажьте все майонезом, перемешайте. Запекайте в разогретой духовке 40–50 минут, пока картофель не станет мягким, а курица и грибы не подрумянятся. За 10–15 минут до конца можно включить гриль для более хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как приготовить тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин.

