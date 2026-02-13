Зимняя Олимпиада — 2026
Уютный домашний фыдджын с рубленым мясом — готовлю на радость семье: а вы и дальше жуйте скучную пиццу

Фото: D-NEWS.ru
Готовлю фыдджын так, как научили друзья из Осетии — с рубленым, а не прокрученным мясом, тонким тестом и обязательным отверстием для пара. Это тот самый традиционный вкус.

Для пирога мне понадобится: мука (500 г), кефир (250 мл), сода (0,5 ч. л.), соль (1 ч. л.). Для начинки: говядина (500 г), лук (2 шт.), чеснок (3 зубчика), соль, перец, специи, бульон (50 мл).

В глубокой миске смешиваю кефир комнатной температуры с содой и солью. Постепенно добавляю просеянную муку и замешиваю эластичное тесто. Оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Накрываю полотенцем и оставляю на 30 минут. Для начинки мясо рублю острым ножом на мелкие кусочки (не прокручиваю в мясорубке!). Лук и чеснок измельчаю, смешиваю с мясом, добавляю соль, перец и любимые специи. Разделяю тесто на две части — одна чуть больше другой. Большую часть раскатываю в круглую лепешку. Выкладываю начинку, оставляя по краям 2-3 см. Вторую лепешку раскатываю чуть меньше и накрываю начинку. Края хорошо защипываю. В центре пирога делаю небольшое отверстие диаметром 2-3 см. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 30 минут. Затем аккуратно вливаю в отверстие горячий бульон и выпекаю еще 10 минут до румяной корочки. Подаю горячим, разрезая на треугольные сегменты.

еда
рецепты
мясо
тесто
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
