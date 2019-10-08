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Ещё один медик уволился из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, его заявление подписано. Всего штат учреждения покинули пять врачей, ещё три заявления остаются на рассмотрении.

Всего было восемь заявлений от врачей, пять подписали, вчера было подписано заявление Максиму Юрьевичу Рыкову. Три заявления лежат на рассмотрении, поскольку образована комиссия, которая должна рассмотреть причины, по которым люди собираются уволиться, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы медучреждения.

В онкоцентре пояснили, что все указанные люди в настоящее время находятся в отпуске. Судьба их заявлений решится, «как только комиссия закончит свою работу».

Вместо решивших уволиться сотрудников в учреждении работают специалисты из Российской детской клинической больницы.

Как писал News.ru, в конце сентября 26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру онкоцентра имени Блохина, подготовили заявления об увольнении. На их обращение отреагировали в Кремле, выразив надежду, что Минздрав вскоре прояснит ситуацию с зарплатами и другими претензиями медиков.

По состоянию на 3 октября руководство онкоцентра подписало четыре заявления об увольнении.

Позднее скандал с увольнением сотрудников НИИ онкологии имени Блохина получил продолжение. О намерении покинуть свои посты из-за нищенских зарплат заявили медсёстры учреждения.