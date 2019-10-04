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Тренер по кикбоксингу, которая преподавала в юношеском спортивном центре Магнитогорска и была уволена из-за старых откровенных фото, обратилась к своим коллегам.

Екатерина Конопенко, известная под псевдонимом Катя Ганеши, заявила, что каждый учитель должен преодолеть свой страх к свободе.

В интервью Life она сказала, что съёмка, в которой она приняла участие, является концептуальным нонконформистским искусством, а не «грехами молодости».

Она отметила, что многие коллеги предлагали ей покаяться и признать, что фотосессия была ошибкой.

Я боец, кикбоксер, тренер — боевая педагогическая единица, а не собирательница слёз и покаяний, — заявила Конопенко.

Она обратилась к своим коллегам и призвала их перестать пресмыкаться и перманентно трусить.

Сейчас дети и родители стойко ждут разрешения этой непростой ситуации. Мне постоянно звонят новые родители, которые просят записать своих детей в мою группу кикбоксинга. Но у меня нет зала. И я предлагаю им подождать моей победы в суде, — сказала тренер.

Эротические фотографии, сделанные около двух десятилетий назад, стали причиной увольнения тренера по кикбоксингу из Магнитогорска 41-летней Екатерины Конопенко, известной также как поэтесса Катя Ганеши. Кроме этого, женщину вместе с дочерью вызвали в полицию.

Ситуацию позднее прокомментировал замминистра просвещения Виктор Басюк. Он отметил, что каждый человек имеет правона личную жизнь и собственную закрытую среду. Однако учителям следует понимать особенности профессии и обязательства, которые они накладывают, писал News.ru.