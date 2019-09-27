Заместитель министра просвещения Виктор Басюк заявил, что каждый человек имеет право на личную жизнь и собственную закрытую среду. Однако, по его словам, учителям следует понимать особенности профессии и обязательства, которые они накладывают.
Таким образом чиновник прокомментировал новость об увольнении тренера детского юношеского центра «Максимум» в Магнитогорске Челябинской области Екатерины Конопенко за интимные фотографии 20-летней давности, передаёт
На мой взгляд, человек, который принимает на себя ответственность быть педагогом, должен соотносить каждое своё действие, касательное его личной жизни, с тем, что на него будут смотреть его подопечные, — подчеркнул он.
Как писал News.ru, эротические фотографии, сделанные около двух десятилетий назад, стали причиной увольнения тренера по кикбоксингу из Магнитогорска 41-летней Екатерины Конопенко, известной также как поэтесса Катя Ганеши. Кроме этого, женщину вместе с дочерью вызвали в полицию.