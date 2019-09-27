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Один из приятелей скончавшегося в 2009 году от сердечного приступа актёра и спортсмена Владимира Турчинского рассказал, что могло послужить причиной смерти.

Неожиданный уход из жизни бодибилдера на 47-м году жизни стал большой неожиданностью. 28 сентября он мог бы отпраздновать свой очередной день рождения. Он так увлёкся, что сбросил 28 килограммов. О...