Утверждены доплаты столичным медикам за работу с пациентами с COVID-19

https://static.news.ru/photo/97e4d114-9102-11ea-b8a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о ежемесячных доплатах медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Речь в документе идёт о сотрудниках лабораторий медорганизаций, проводящих исследования биоматериалов, работниках амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые ведут медицинское наблюдение за заболевшими на дому, а также персонале станции скорой помощи имени А.С. Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи.

Размеры выплат составят от 30 до 70 тысяч рублей. Материальное поощрение будет выплачиваться столичным медикам в дополнение к установленным на федеральном уровне надбавкам, сообщается на сайте мэра.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин направил в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ стимулирующих доплат врачам и медперсоналу за лечение пациентов с коронавирусом. Инициатива принадлежит президент Владимиру Путину.

В России, согласно последним данным, более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23,8 тысячи человек, умерли – 1,6 тысячи. В Москве более 92,6 тысячи заразившихся, 9,2 тысячи выздоровели, 905 умерли.