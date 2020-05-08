Утверждены доплаты столичным медикам за работу с пациентами с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о ежемесячных доплатах медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Речь в документе идёт о сотрудниках лабораторий медорганизаций, проводящих исследования биоматериалов, работниках амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые ведут медицинское наблюдение за заболевшими на дому, а также персонале станции скорой помощи имени А.С. Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи.
Размеры выплат составят от 30 до 70 тысяч рублей. Материальное поощрение будет выплачиваться столичным медикам в дополнение к установленным на федеральном уровне надбавкам,
Ранее NEWS.ru писал, что кабмин направил в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ стимулирующих доплат врачам и медперсоналу за лечение пациентов с коронавирусом. Инициатива принадлежит президент Владимиру Путину.
В России, согласно последним данным, более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23,8 тысячи человек, умерли – 1,6 тысячи. В Москве более 92,6 тысячи заразившихся, 9,2 тысячи выздоровели, 905 умерли.
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