Утверждено обвинение по делу Голунова в отношении бывших полицейских

https://static.news.ru/photo/c611b728-11e5-11eb-bc9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников полиции по делу журналиста Ивана Голунова утверждено Генпрокуратурой РФ. Об этом заявил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

В пятницу заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников ОНК УВД ЗАО Ляховца И. С., Коновалова Д. А., Сергалиева А. А., Феофанова Р. В., Уметбаева М. М., обвиняемых в совершении преступлений ч. 3 ст. 35, п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 35, ч. 4 ст. 303, ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 228 УК РФ, — приводит слова Бадамшина ТАСС.

В июне 2019 года Иван Голунов был задержан в центре Москвы, сообщалось, что при личном досмотре у него обнаружили наркотическое вещество метилэфедрон, а при обыске на квартире нашли также 5 г кокаина. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, однако уже 11 июня в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления уголовное дело в его отношении было прекращено.

Вместе с тем дело получило широкий резонанс, защита Ивана настаивала на том, что доказательства его вины были фальсифицированы. Кроме того, обращалось внимание на то, что при задержании к нему было применено физическое насилие.

30 января 2020 года Басманный суд Москвы арестовал экс-руководителя отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца. Также под арест попали бывшие сотрудники отделения Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев и Роман Феофанов. Их дело было передано в Генпрокуратуру. Им предъявлены обвинения как в фальсификации доказательств и в превышении должностных полномочий, так и в незаконном обороте наркотиков.

Ранее Иван Голунов рассказал, какие вещества были обнаружены в его крови. Как сообщал NEWS.ru, в анализах журналиста нашли никотин, кофеин, пальмовое масло — однако не было следов наркотических веществ.