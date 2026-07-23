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23 июля 2026 в 11:30

Утку больше не жарю и не тушу. Вялю в холодильнике — и получаю деликатес дороже и вкуснее икры

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется удивить гостей чем-то необычным, но простым в исполнении, этот рецепт — находка. Утку натирают солью и пряностями, а затем просто ждут. Через 36–48 часов получается хрустальная утка: упругая, ароматная, с желейной текстурой. Подаю с маринованным имбирем или острым соусом.

Ингредиенты

Утка — 1 шт. (около 2 кг), соль крупная — 500 г, перец сычуаньский — 2 ст. л., бадьян — 3–4 звездочки, корица — 1 палочка, имбирь свежий — 30 г.

Как готовлю

Сначала натираю тушку утки внутри и снаружи смесью крупной соли, измельченного сычуаньского перца, бадьяна и корицы. Укладываю ее в глубокую миску, накрываю пленкой и отправляю в холодильник на 36–48 часов. Каждые 12 часов переворачиваю тушку, чтобы соль и специи распределялись равномерно.

Самый важный момент — после засолки тщательно смываю соль проточной водой и обсушиваю утку бумажными полотенцами. Затем подвешиваю тушку в хорошо проветриваемом месте (или оставляю на решетке в холодильнике) на 8–12 часов, чтобы кожа подсохла и стала пергаментной. Готовую утку нарезаю тонкими, почти прозрачными ломтиками, как прошутто — поперек волокон. Подаю охлажденной с рисовым уксусом и зеленым луком.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Результат превзошел ожидания: мясо стало полупрозрачным, с ярким ароматом бадьяна и перца. Текстура — невероятно нежная, напоминает лучшие итальянские прошутто. Рекомендую нарезать тонкими ломтиками и подать с маринованным имбирем — божественное сочетание.

Проверено редакцией
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