https://static.news.ru/photo/b01bfbfe-e9dc-11e9-8f2e-fa163e074e61_660.jpg Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Спортивный журналист Василий Уткин ответил генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» Тине Канделаки на её саркастичные подозрения в его импотенции.

Начавшись как едкая подколка на тему возраста и непрофессионализма с публикации репортёра в Instagram, ругань медиазнаменитостей перетекла на более комфортный для представительницы телеканала Telegram. Именно там она заявила о мужском бессилии своего оппонента, предложив ему подлечиться, и именно там он решил «жечь глаголом» дальше.

Уткин опубликовал фотографию унитаза , украшенного вязаными коврами, и посоветовал переходить к люстре в зале, где «в сравнении с тубзиком просто неуютно». Он также поблагодарил Канделаки за предложение помочь с доктором, съязвив, что всегда спрашивает совета у людей, которые лечились сами.

Что касается импотенции, тут мы, мужчины, вас, женщин, не спрашиваем. Откуда вам знать, как обращаться с членом, если он у тебя между ног всё время один и тот же, пожизненно без права замены? — отрезал журналист.

Он уточнил, что грудь «увеличил без помощи хирурга» и что губы имеет «пухлые от рождения».

Впрочем, и телеруководительница в долгу не осталась. Она пожелала оппоненту преодолеть недуги, обрести партнёра и вернуться в профессию. Однако подчеркнула, что очередной выпад в её адрес был написан странными формулировками, «потому что разобрать написанное можно, видимо, только в состоянии крепкого утреннего подпития».

Довольно странно, что мужчина гордится грудью и пухлыми губами, но это очень по-современному. Что там ещё осталось — крепкий сон? — задалась вопросом Канделаки.

Она также предположила, что, обмениваясь колкостями с ней, Уткин пытается ухватить как можно больше «мирской славы». И разрешила ему взять столько, сколько тот сможет унести.

Нынешняя словесная перепалка — лишь новый этап в длительном противостоянии двух представителей профессии, когда-то относившихся друг к другу волне лояльно. Как писал News.ru, история их нелюбви началась в 2015 году, когда Канделаки публично заявила о желании построить «с нуля» коллектив нового телеканала. Уткина как профессионала это покоробило, он потребовал личной аудиенции, но был категорично отвергнут, а некоторое время спустя ушёл с канала, громко хлопнув дверью.