Устройства «Яндекса» для умного дома внезапно перестали подчиняться людям В работе устройств «Яндекса» для умного дома произошел сбой

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Пользователи устройств «Яндекса» для умного дома столкнулись с проблемами при их работе, сообщает РБК. Они пожаловались на сбой в функционировании лампочек, розеток и других приборов.

По их словам, умный пульт перестал работать, а голосовой помощник «Алиса» не реагирует на команды. Представители компании сообщили, что специалисты уже занимаются решением данной проблемы. На странице «Яндекса» в соцсети «ВКонтакте» пользователи отметили, что сбой был устранен спустя три часа.

Сервис DownRadar зафиксировал 200 жалоб на работу «Яндекса» к 20:00 по московскому времени 12 декабря. Основная их часть поступила из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Минска.

Ранее подразделения Госавтоинспекции Москвы возобновили выдачу водительских удостоверений и регистрацию автотранспортных средств. Однако пока государственные услуги можно получить только в представительствах, расположенных во флагманских многофункциональных центрах. Проблемы с оформлением документов произошли утром 12 декабря. Причиной случившегося стал сбой в работе информационных ресурсов ведомства.

До этого произошел сбой в работе мобильного приложения и сайта Альфа-Банка. При этом в банке отметили, что нарушение доступа не имеет отношения к неисправностям и является результатом технических работ. Кредитная организация в тот же вечер сообщила, что устранила трудности со входом в свои сервисы.