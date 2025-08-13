Успенский пост 14 августа: трогательные открытки с поздравлениями

14 августа у православных христиан начинается Успенский пост — строгий, но светлый двухнедельный период приготовления к празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). В народе его часто называют Спасовка (из-за праздников спаса в его дни), а первый день (14 августа) — Медовым спасом. Верующие соблюдают строгое воздержание в пище, уделяя особое внимание молитве, покаянию и делам милосердия, стремясь к чистоте сердца вслед за Пресвятой Девой Марией.

Вы можете поздравить родных и близких, братьев и сестер во Христе с этим светлым праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.

Успенский пост 14 августа — трогательные открытки и картинки Фото: Иллюстрация NEWS.ru

