13 августа 2025 в 08:00

Успенский пост 14 августа: трогательные открытки с поздравлениями

Поздравьте близких с началом Успенского поста онлайн! Поздравьте близких с началом Успенского поста онлайн! Фото: Иллюстрация NEWS.ru

14 августа у православных христиан начинается Успенский пост — строгий, но светлый двухнедельный период приготовления к празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). В народе его часто называют Спасовка (из-за праздников спаса в его дни), а первый день (14 августа) — Медовым спасом. Верующие соблюдают строгое воздержание в пище, уделяя особое внимание молитве, покаянию и делам милосердия, стремясь к чистоте сердца вслед за Пресвятой Девой Марией.

Вы можете поздравить родных и близких, братьев и сестер во Христе с этим светлым праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.

Успенский пост 14 августа — трогательные открытки и картинки Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Успенский пост 14 августа — трогательные открытки Фото: Иллюстрация NEWS.ru/

Успенский пост 14 августа — трогательные картинки Фото: Иллюстрация NEWS.ru/

Успенский пост 14 августа Успенский пост 14 августа Фото: Иллюстрация NEWS.ru/

Успенский пост 14 августа: трогательные открытки с поздравлениями Успенский пост 14 августа: трогательные открытки с поздравлениями Фото: Иллюстрация NEWS.ru/

Успенский пост 14 августа: трогательные открытки Успенский пост 14 августа: трогательные открытки Фото: Иллюстрация NEWS.ru/

Успенский пост 14 августа: красивые открытки с поздравлениями Успенский пост 14 августа: красивые открытки с поздравлениями Фото: Иллюстрация NEWS.ru/

Успенский пост: трогательные открытки с поздравлениями Успенский пост: трогательные открытки с поздравлениями Фото: Иллюстрация NEWS.ru/

Успенский пост: красивые открытки с поздравлениями Успенский пост: красивые открытки с поздравлениями Фото: Иллюстрация NEWS.ru/

Поздравления с началом Успенского поста — открытки и картинки Поздравления с началом Успенского поста — открытки и картинки Фото: Иллюстрация NEWS.ru/

Поздравления с началом Успенского поста — красивые открытки Поздравления с началом Успенского поста — красивые открытки Фото: Иллюстрация NEWS.ru/

Поздравления с началом Успенского поста — трогательные открытки и картинки Поздравления с началом Успенского поста — трогательные открытки и картинки Фото: Иллюстрация NEWS.ru/

Открытки к началу Успенского поста Открытки к началу Успенского поста Фото: Иллюстрация NEWS.ru/

Онлайн-открытки к началу Успенского поста Онлайн-открытки к началу Успенского поста Фото: Иллюстрация NEWS.ru/

Поздравления в открытках с началом Успенского поста Поздравления в открытках с началом Успенского поста Фото: Иллюстрация NEWS.ru/

Любую из этих открыток в WhatsApp или Telegram вы можете совершенно бесплатно отправить в качестве поздравления своим родным и близким.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
