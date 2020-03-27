Фото: crsc.fr

На 91-м году жизни скончался основатель и президент Государственного института русского языка имени Пушкина Виталий Костомаров.

Огромная и невосполнимая утрата. Вчера умер президент Института Пушкина Виталий Григорьевич Костомаров, — говорится в сообщении организации в Instagram.

Уточняется, что о церемонии прощания будет объявлено позднее.

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Виталий Костомаров родился в Москве 3 января 1930 года. После окончания филологического факультета он преподавал русский язык в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. Являлся руководителем сектора культуры речи в Институте русского языка РАН, а позднее возглавил Научно-методический центр русского языка при МГУ.

Как писал NEWS.ru, российский писатель Евгений Витковский ушёл из жизни в 69 лет, об этом сообщила его жена Ольга Кольцова. Ранее вдова поэта сообщала, что его госпитализировали в Боткинскую больницу, где врачи ввели литератора в медикаментозную кому. Евгений Витковский переводил произведения Мильтона, Уайльда, Рембо, Киплинга и многих других, издал антологию поэзии российского зарубежья «Мы жили тогда на планете другой», романы «Павел II», «Земля святого Витта», «Чёртовар». Являлся членом Союза писателей России и экспертом Союза переводчиков.

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