Виталий Костомаров родился в Москве 3 января 1930 года. После окончания филологического факультета он преподавал русский язык в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. Являлся руководителем сектора культуры речи в Институте русского языка РАН, а позднее возглавил Научно-методический центр русского языка при МГУ.
Как писал NEWS.ru, российский писатель Евгений Витковский ушёл из жизни в 69 лет, об этом сообщила его жена Ольга Кольцова. Ранее вдова поэта сообщала, что его госпитализировали в Боткинскую больницу, где врачи ввели литератора в медикаментозную кому. Евгений Витковский переводил произведения Мильтона, Уайльда, Рембо, Киплинга и многих других, издал антологию поэзии российского зарубежья «Мы жили тогда на планете другой», романы «Павел II», «Земля святого Витта», «Чёртовар». Являлся членом Союза писателей России и экспертом Союза переводчиков.