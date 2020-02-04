https://static.news.ru/photo/8a0877ac-46ee-11ea-9a4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Витковский/facebook.com

Российский писатель Евгений Витковский ушёл из жизни в 69 лет, об этом сообщила его жена Ольга Кольцова.

Ранее вдова поэта сообщала, что его госпитализировали в Боткинскую больницу, где врачи ввели литератора в медикаментозную кому. Евгений Витковский переводил произведения Мильтона, Уайльда, Рембо, Киплинга и многих других, издал антологию поэзии российского зарубежья «Мы жили тогда на планете другой», романы «Павел II», «Земля святого Витта», «Чёртовар». Являлся членом Союза писателей России и экспертом Союза переводчиков.

Как писал NEWS.ru ранее, российский художник и писатель Валерий Айзенберг умер в Тель-Авиве в возрасте 73 лет.