https://static.news.ru/photo/17846658-cb3a-11e9-bde3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил жителя Чечни к шести годам колонии по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, подсудимый весной 2016 года перечислил другому мужчине €150, предназначенные для участника террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по делам военнослужащих ВС РФ, сообщается на сайте суда.

Свою вину осуждённый не признал. Человек, которому он перечислял деньги, в марте получил срок за участие в террористической деятельности, добавляет « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что обвинённый в терроризме курсант военно-космической академии Вадим Осипов обжаловал решение суда о направлении его на принудительное лечение. По словам адвоката, молодой человек считает себя психически здоровым и намерен реабилитироваться, поскольку диагноз может испортить ему жизнь.