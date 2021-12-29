Уровень коллективного COVID-иммунитета в Москве снизился до 71,4%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился с 72% до 71,4% на этой неделе. Прививку первым компонентом вакцины сделали более 6,7 млн москвичей, более 6,3 млн прошли полную вакцинацию, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье, по данным на 30 декабря, вакцинацию первым компонентом прошли 4 792 390 человек, 4 594 900 полностью завершили курс. Коллективный иммунитет в области составляет 77,2%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу за неделю улучшилась в 13 регионах России. Ещё в семи отмечается ухудшение, связанное со снижением охвата тестированием. Голикова отметила, что ухудшение ситуации происходит во Владимирской области, Карачаево-Черкесской Республике, республиках Башкортостан и Тыва, Свердловской области, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах.

Ранее вице-премьер рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России вырос за неделю с 60,4% до 61,8%. Так, по данным на 30 декабря, вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла — 74 539 609 раз. Голикова также призвала регионы осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации и ревакцинации на каникулах. Голикова отметила, что ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась в семи регионах России и улучшилась в 13. Она также призвала регионы осторожно относиться к снятию ограничений из-за коронавируса на новогодние праздники.

Ранее вице-премьер напомнила, что для борьбы с вирусом в России необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% от числа взрослого населения, включая прошедших вакцинацию и переболевших. По её словам, среди всех регионов пока только Севастополь достиг такого показателя и даже превзошёл его — сейчас уровень иммунитета в городе составляет 88,7%.