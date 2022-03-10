Уроки истории и литературы назвали политически нагруженными

Уроки истории и литературы политически нагружены , они всегда ориентируются на ситуацию в стране, сообщил независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин изданию Pravda.Ru. При этом преподаватели могут предлагать свою точку зрения, только если она не мешает воспринимать учебную программу, считает он.

Изучение литературы и истории, безусловно, политически нагружено, потому что вопрос интерпретации — это всегда вопрос идеологии, того, какой общий политический курс в стране. <...> Да, у нас у всех есть своё личное мнение, но это только личное мнение за рамками кафедры. <...> То есть если выстраивается позиция, иллюстрирует этот курс — здорово, если она взламывает курс и оставляет детей растерянными, погружая в ситуацию неопределённости, то даже психологически это не оправданно, — сказал Деревягин.

Он добавил, что в школе изучают даже творчество Дмитрия Мережковского и Ивана Ильина, поддерживающих в какое-то время «фашиствующие режимы», но их произведения без этой идеологической основы.

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