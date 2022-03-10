Уроки истории и литературы назвали политически нагруженными

Уроки истории и литературы назвали политически нагруженнымиАналитик в сфере образования Деревягин: уроки истории и литературы политически нагружены
Уроки истории и литературы
Изучение литературы и истории, безусловно, политически нагружено, потому что вопрос интерпретации — это всегда вопрос идеологии, того, какой общий политический курс в стране. <...> Да, у нас у всех есть своё личное мнение, но это только личное мнение за рамками кафедры. <...> То есть если выстраивается позиция, иллюстрирует этот курс — здорово, если она взламывает курс и оставляет детей растерянными, погружая в ситуацию неопределённости, то даже психологически это не оправданно, — сказал Деревягин.
Он добавил, что в школе изучают даже творчество Дмитрия Мережковского и Ивана Ильина, поддерживающих в какое-то время «фашиствующие режимы», но их произведения без этой идеологической основы.
Ранее сообщалось, что московские школьники предпочитают сдавать в качестве ЕГЭ обществознание, английский и информатику. Как объяснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, всё популярнее становится информатика, её выбирают ученики из IT-классов.