Ургант снял пародию на ролик с геями в поддержку поправок в Конституцию

Телеведущий Иван Ургант спародировал агитационный ролик за поправки в Конституцию РФ, в котором фигурирует пара геев. Видео
В ролике рассказывается, как телеведущий Дмитрий Хрусталёв покинул шоу Comedy Woman и ушёл работать на Первый канал. Его представляют Урганту. Они месте выходят из здания, и на выходе Хрусталёв задаёт вопрос о Саше, имея в виду Александра Гудкова. Комик появляется в кадре и дарит новому соведущему «Вечернего Урганта» платье, отметив, что теперь он должен сниматься в этой одежде — «так будет смешнее». В финале ролика Ургант и Гудков изображают поцелуй, а голос за кадром интересуется: «Такой „Вечерний Ургант“ ты хочешь?»
В оригинальной рекламе гомосексуальная пара усыновляет ребенка из детского дома, а в конце звучит вопрос: «Такую Россию ты выберешь?» Видео было опубликовано 2 июня. Действие ролика происходит в России, в которой семью не признали исключительно «союзом мужчины и женщины», поэтому гомосексуалы получили право усыновлять детей. Гей-пара забирает из приюта мальчика и сразу предлагает переодеть его в платье.
После выхода ролика активисты ЛГБТ-группы «Стимул» потребовали от Следственного комитета проверить видео на признаки возбуждения ненависти к социальной группе, а от Роскомнадзора — заблокировать контент. 4 июня видеохостинг YouTube заблокировал видео, писал NEWS.ru.
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