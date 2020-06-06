Ургант снял пародию на ролик с геями в поддержку поправок в Конституцию

https://static.news.ru/photo/e1719018-a7d9-11ea-9e00-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Телеведущий Иван Ургант спародировал агитационный ролик за поправки в Конституцию РФ, в котором фигурирует пара геев. Видео опубликовано на YouTube-канале программы «Вечерний Ургант».

В ролике рассказывается, как телеведущий Дмитрий Хрусталёв покинул шоу Comedy Woman и ушёл работать на Первый канал. Его представляют Урганту. Они месте выходят из здания, и на выходе Хрусталёв задаёт вопрос о Саше, имея в виду Александра Гудкова. Комик появляется в кадре и дарит новому соведущему «Вечернего Урганта» платье, отметив, что теперь он должен сниматься в этой одежде — «так будет смешнее». В финале ролика Ургант и Гудков изображают поцелуй, а голос за кадром интересуется: «Такой „Вечерний Ургант“ ты хочешь?»

В оригинальной рекламе гомосексуальная пара усыновляет ребенка из детского дома, а в конце звучит вопрос: «Такую Россию ты выберешь?» Видео было опубликовано 2 июня. Действие ролика происходит в России, в которой семью не признали исключительно «союзом мужчины и женщины», поэтому гомосексуалы получили право усыновлять детей. Гей-пара забирает из приюта мальчика и сразу предлагает переодеть его в платье.

После выхода ролика активисты ЛГБТ-группы «Стимул» потребовали от Следственного комитета проверить видео на признаки возбуждения ненависти к социальной группе, а от Роскомнадзора — заблокировать контент. 4 июня видеохостинг YouTube заблокировал видео, писал NEWS.ru.