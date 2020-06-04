YouTube заблокировал ролик в поддержку поправок за насмешку над геями

↵Видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик «Почему поправки к Конституции России — это важно», авторы которого сделали карикатурную гей-пару символом наступления на «традиционную семью», а её определение предлагается закрепить в Основном законе.
Действие ролика происходит в России, в которой семью не признали исключительно «союзом мужчины и женщины», поэтому гомосексуалы получили право усыновлять детей. Гей-пара забирает из приюта мальчика и сразу предлагает переодеть его в платье.
Видео признано содержащим дискриминационные высказывания, что нарушает правила сервиса, — цитирует Meduza заявление модераторов YouTube.
После выхода ролика активисты ЛГБТ-группы «Стимул» потребовали от Следственного комитета проверить видео на признаки возбуждения ненависти к социальной группе, а от Роскомнадзора — заблокировать контент.
Как писал NEWS.ru, голосование по поправкам пройдёт 1 июля. При этом в ЦИК заявили о невозможности агитации против изменения Конституции, заявив, что можно лишь информировать россиян о грядущем плебисците.