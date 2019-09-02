https://static.news.ru/photo/abad5488-cd6b-11e9-869d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В рамках рекламной акции одна из кальянных в Новом Уренгое пообещала учащимся школ ко Дню знаний бесплатные кальяны.

На фотографии, на которой изображены школьники, опубликованной заведением, написано: «Всем школьникам кальян на фрукте в подарок». Это возмутило пользователей соцсетей. По их мнению, это предложение очень глупое, а саму кальянную скорее всего вскоре закроют.

Депутат Заксобрания ЯНАО от ЛДПР Иван Вершинин также обратил внимание на инцидент. По его словам, слоган внушает уверенность, что кальяны предлагаются несовершеннолетним.

Неудачная шутка! Вас могут превратно понять, буквально. Рекомендую вам удалить данный пост, — написал он в комментариях к фото.

Директор кальянной Евгений Кашкаров в ответ на это заявил, что в заведении не продают кальяны несовершеннолетним, а пост был сделан для создания общественного резонанса.

Мы дали этот пост, чтобы о нас могли услышать те люди, которые о нас не знали, — передаёт его слова URA.RU .

Ранее News.ru писал о том, что спасатели Хабаровского края в День знаний помогли ученикам и их родителям из подтопленных районов добраться до школ вплавь.