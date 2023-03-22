Упавший в эфире шоу Соловьева профессор рассказал о самочувствии Потерявший сознание в эфире шоу Соловьева эксперт Карнеев заявил, что чувствует себя хорошо

Фото: hse.ru

Андрей Карнеев

Кандидат исторических наук и профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, упавший в обморок в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», в разговоре с NEWS.ru заявил, что чувствует себя нормально. Эксперт считает, что потерял сознание из-за недосыпа и переутомления, инцидент никак не связан с обсуждаемой темой. Карнеев рассказал, что на съемочную площадку быстро вызвали скорую помощь, а до дома он добрался самостоятельно.

Сейчас я чувствую себя нормально. Я думаю, это произошло из-за того, что не выспался, переработал, все наложилось. Это никак не связано с обсуждаемой темой. Просто переутомился, — объяснил Карнеев.

Профессор добавил, что скорая осмотрела его и, убедившись, что все показатели в норме, отпустила. Карнеев признался, что уже через 15–20 минут после потери сознания чувствовал себя нормально. Также эксперт поблагодарил Соловьева и сотрудников программы за оказанную помощь.

Карнеев потерял сознание и упал на пол в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Инцидент произошел во время оживленной дискуссии на тему США между приглашенными экспертами. Профессору оказали первую помощь и вызвали врачей.