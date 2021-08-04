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Дело умершего ветерана отправили на завод туалетной бумаги для переработки

09:45, 05 августа 2021
Дело умершего ветерана отправили на завод туалетной бумаги для переработки Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Из-за того что был сокращён срок хранения личных выплатных дел, в Пенсионном фонде России начали уничтожать дела умерших ветеранов. Документы одного из них отправили для переработки на завод туалетной бумаги, о чём уведомили правнучку пенсионера. Процесс утилизации остановил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Хинштейн вмешался из-за обращения общественников и историков-архивистов, которых волновало уничтожение ценных документов. В делах ветеранов хранятся и похоронки, и сведения о ранениях, и приказы, и наградные листы. Историки считают, что многие документы являются уникальными свидетельствами.

Политик также собирается обратиться в прокуратуру для проверки краснодарских чиновников на осквернение памяти о Великой Отечественной войне. Это правонарушение наказывается штрафом до трёх миллионов рублей и даже лишением свободы сроком до трёх лет.

Ранее сообщалось, что пенсии россиян в реальном выражении снизились. Это означает, что на выплаты пенсионеры теперь могут купить меньше товаров.

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