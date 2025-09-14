Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 14:03

Умная швабра из пластиковой бутылки — этот трюк упростил уборку в 3 раза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уборка обычно отнимает много времени и сил, но есть способ сделать ее легче и удобнее. Простая пластиковая бутылка превращает обычную швабру в почти автоматический инструмент, который подает воду и средство прямо на пол. Экономия времени и меньше усилий гарантированы.

Возьмите пустую пластиковую бутылку объемом 1–1,5 литра и проделайте в крышке небольшое отверстие. Внутрь налейте воду с чистящим средством. Закрепите бутылку на ручке швабры с помощью изоленты или пластиковых стяжек так, чтобы отверстие оказалось направлено вниз, ближе к тряпке. При нажатии на бутылку вода будет равномерно смачивать пол перед шваброй. Дополнительно можно сделать несколько маленьких отверстий в крышке для распыления. Такой способ заменяет дорогие модели с дозатором, а работает ничуть не хуже. Бутылку легко снимать и мыть, а средство можно менять под конкретный тип покрытия. Уборка превращается в процесс, который занимает минимум времени и сил.

Ранее также сообщалось о простых методах сделать уборку быстро и без стресса. Даже если времени в обрез, эти лайфхаки помогут навести порядок за считаные минуты.

советы
уборка
лайфхаки
клининг
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
