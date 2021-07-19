«Умирают рачки – скоро сдохнет и рыба»: в России закрылось полмиллиона ИП

За шесть месяцев нынешнего года в России закрылось 545,8 тысячи индивидуальных предприятий — это почти в два раза больше по сравнению с первым полугодием коронавирусного 2020 года. По подсчетам аналитиков на основании данных Федеральной налоговой службы «смертность» российских ИП достигла восьмилетнего максимума. Чаще бизнес закрывался лишь в 2013 году. Эксперты утверждают, что речь идет об очень тревожной тенденции — вслед за малым начнет ликвидироваться и средний бизнес. NEWS.ru попробовал выяснить, почему люди сегодня сворачивают все дела, как можно остановить этот процесс и куда сегодня пойдет армия голодных ИП.

Массовая ликвидация

Андрей Сергеевич из Нижнего Новгорода сегодня на своем пикапе развозит посылки клиентам. Садится за руль рано утром, а домой возвращается только ближе к вечеру. Еще в начале прошлого года 54-летний мужчина был индивидуальным предпринимателем: имел несколько точек по продаже обуви и аксессуаров. Сейчас он — курьер, работающий у одного крупного онлайн-ретейлера.

Нет больше бизнеса. Все закрыл, продавцов уволил — сетует в разговоре с NEWS.ru Андрей Сергеевич.

Говорит, что честно на протяжении почти года пытался выжить, платил продавцам зарплату из собственного кармана, несколько раз перекредитовывался, но удержаться на плаву так и не смог. Сейчас — он курьер с кучей невыплаченных долгов.

Кому сейчас эта обувь нужна?! У одних денег нет на пакет молока, другие — бросили ходить в торговые центры и всё покупают через интернет. Всё, приехали, — констатирует собеседник.

Он рассказал, что сразу несколько его знакомых предпринимателей тоже свернули бизнес — ждали, что ситуация стабилизируется, но не случилось. Еще несколько ИП, владельцев которых Андрей Сергеевич знает лично, подали заявления на ликвидацию.

Основная причина волны закрытий — коронавирус и связанный с ним локдаун. Это вполне логичная реакция на неопределенность, — утверждает в разговоре с NEWS.ru экономический аналитик Дмитрий Адамидов.

Что касается ИП, то его сейчас достаточно просто как открыть, так и закрыть и не платить страховые взносы, которые взимаются вне зависимости от того, ведёт ли ИП деятельность или нет, отмечает эксперт. По его мнению, если бы, например, с ИП, работающих по «упрощенке», без сотрудников, эти взносы не брали, а брали бы только с выручки, как у самозанятых, то и такого количества закрытий мы бы не увидели.

По данным ФНС, на 1 июля 2021 года в России действовало 3,14 млн индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие покинули рынок 545,8 тысячи ИП, что в 1,8 раза больше (на 82,8%), чем за «ковидно-шоковую» первую половину 2020 года. Предыдущий рекорд за аналогичный период был зафиксирован в 2013 году, тогда закрылось еще больше ИП — 594,2 тысячи.

По подсчётам FinExpertiza, «смертность» индивидуальных предприятий в январе-июне текущего года выросла во всех российских регионах. При этом наихудшая динамика была зафиксирована в Чечне (там закрылось в 3,5 раза больше ИП, чем годом ранее — 5,8 тысячи), Дагестане (рост в 3,3 раза; закрылось 13,1 тысячи ИП) и на Чукотке (рост в 2,5 раза; закрылось 170 ИП; в данном регионе число «ипэшников» минимально по России, поэтому резкая динамика закрытий объясняется эффектом низкой базы).

В десятку антирейтинга вошли Приморский край, Ингушетия, Камчатский край, Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург, а также Московская область.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ни займов, ни заначек

Аналитики выяснили: большая часть закрытых в первом полугодии 2021 года индивидуальных предприятий — 51,4%, или 281,8 тысячи — ликвидировались по собственной инициативе.

Вторая, не менее внушительная часть — 47,1%, или 258,3 тысячи — была исключена из реестра индивидуальных предпринимателей по решению регистрирующего органа. Напомним, такое право налоговики получили с 1 сентября 2020 года в рамках закона № 129, ранее они могли лишь инициировать ликвидацию, а исключал ИП непосредственно суд. Сейчас же процедура заметно упростилась, и ФНС вправе удалить ИП из реестра, если предприниматель в течение 15 месяцев не направлял отчетность, либо прошло более 15 месяцев с даты истечения срока действия его патента и у него есть задолженность перед бюджетом. При этом размер недоимки не уточняется. Это означает, что коммерсанта могут вычеркнуть из реестра, если не сдаст за 15 месяцев отчет, даже имея при этом копеечный долг. Что важно, вновь зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя ликвидированный по этой причине субъект может только спустя три года.

Если в первый год пандемии у индивидуальных предпринимателей были определенные сбережения или они брали займы, которые позволяли им еще какое-то время оставаться на плаву, то сейчас, после второй и третьей волны, их запас прочности иссяк, — констатировал в беседе с NEWS.ru глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Помимо этого, говорит он, продолжилось падение реальных доходов населения, и, как следствие, расходы граждан в тех отраслях экономики, в которых преимущественно заняты индивидуальные предприниматели и которые пострадали больше всего: торговля, сфера бытовых услуг и т.п.

С Ивановым соглашается генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. По его мнению, первыми в кризис всегда умирают слабые. При этом он призвал не драматизировать излишне ситуацию, отметив, что в стране, в которой люди преимущественно живут бедно, мелкий бизнес всегда вторичен.

Это еще не конец, — говорит Журавлёв. — Конец наступит тогда, когда после смерти не родится ничего нового — в том смысле, что ИП массово закроются, а им на смену не придет ничего другого.

В то же время собеседник NEWS.ru признал, что речь идет об очень тревожной тенденции: «Если в озере умирают рачки, значит, скоро сдохнет и рыба».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Из ИП — в самозанятые

Вполне возможно, что часть предпринимателей не окончательно закрылись, а «переформатировали» собственную деятельность, перейдя в разряд самозанятых, предполагает в разговоре с NEWS.ru доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. По его словам, в ряде случаев работа по такой модели представляется более удобной.

Отчасти эту гипотезу подтверждают результаты исследования системы Oprosso: выяснилось, что доля самозанятых, перешедших в этот статус после индивидуального предпринимательства, составляет 26%. При этом более четверти опрошенных сообщили, что до 2019 года были зарегистрированы как ИП. При этом большая часть респондентов указали, что не вели раньше деятельность в качестве ИП. Согласно данным исследования, 47% перешли в статус самозанятого в связи с повышением налоговой нагрузки для ИП, 20% — из-за избыточных административных барьеров для ИП, 19% — в связи с увеличением числа проверок.

Однако текущая экономическая ситуация не вызывает оптимизма, уровень жизни граждан продолжает снижаться. Это автоматически влечет за собой и снижение потребления услуг, предоставляемых ИП, — говорит Смирнов.

По его мнению, одним из маркеров ухудшающейся ситуации в экономике является изменение кадрового состава курьеров в многочисленных службах доставки. Профессор указывает, что «там стало очень много интеллигентных лиц».

По оценкам экспертов, значительный рост закрытий ИП в первом полугодии объясняется именно чисткой реестра от «брошенных» бизнесов. Так, около половины закрывшихся ИП были ликвидированы именно по инициативе налоговиков.

Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин подтвердил: в разряд самозанятых в первую очередь переходят предприниматели, которые сфокусированы на наиболее подходящих для такого формата видах бизнеса — например, сдаче в аренду недвижимости, консультационных услугах.

Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов тяжелую экономическую конъюнктуру. В первую очередь, безусловно, пострадала сфера услуг — например, общепит. Деловая активность в этих секторах заметно снижается, — отметил Нигматуллин.

Сегодня армия оставшихся не у дел ИП в массовом порядке выходит на рынок. Однако предложений для них практически нет. Так, большинство россиян заявили, что в их сфере сложно найти работу или подработку, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker. Это означает, что уровень благосостояния продолжит падать, а курьеров с «интеллигентными лицами» станет еще больше.