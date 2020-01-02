https://static.news.ru/photo/23837610-2d82-11ea-bd3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Павленко/Facebook

Один из ведущих российских онкологов Андрей Павленко, который больше полутора лет борется с раком желудка, опубликовал в социальной сети прощальное письмо. Он признал, что болезнь «оказалась коварнее», и сообщил, что его «жизненный путь завершается».

Пару месяцев назад выяснилось, что онкологическое заболевание перешло в неизлечимую стадию, и врач решил попросить людей о помощи своей семье, которая останется без его поддержки.

Он выразил уверенность, что его друзья не оставят его близких в беде, но отметил, что, когда его не станет, дополнительная поддержка лишней не будет.

Я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение. Просто поверьте в это. Мне просто не повезло, — написал Павленко.

Он также предупредил, что отключит возможность оставлять комментарии под записью, однако на момент публикации новости она была доступна. Люди в основном выражают слова поддержки и призывают верить в чудо.

Ранее NEWS.ru писал, что российским врачам будут доплачивать за выявленные в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров онкологические заболевания. Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.