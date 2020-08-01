Умерла самая тяжёлая россиянка

https://static.news.ru/photo/d10d0aa6-d405-11ea-a61b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Любовь Нурдинова/ok.ru

Жительница Тюмени Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжёлой женщиной в России, скончалась в возрасте 57 лет.

Причина смерти пока неизвестна. Родственники Нурдиновой от комментариев отказались, передаёт портал 72.ru.

Уточняется, что на протяжении многих лет россиянка весила 350 килограммов. В течение 18 лет она не могла выйти из дома, пока в апреле не сделала операцию по уменьшению желудка. После этого она похудела до 158 килограммов и смогла встать на ноги.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году житель Ингушетии Аппаз Илиев скончался на 123-м году жизни. Он являлся самым пожилым гражданином России, рассказал глава региона Юнус-Бек Евкуров. Мужчина воспитал восьмерых детей, 35 внуков, 34 правнуков и даже нескольких праправнуков. При этом он всегда был добрым и любил жизнь, отметил чиновник, добавив, что лично убеждался в этом при встрече.