Популярная блогерша умерла от рака в 23 года Умерла блогер Карина Штерн после трех лет борьбы с раком

Блогер Карина Штерн умерла после трех лет борьбы с раком, сообщил ее отец Михаил на ее странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он уточнил, что смерть наступила 18 января после рецидива заболевания.

Пишет папа Кариночки. Ей было всего 23. Эта дата навсегда останется в нашей памяти, сегодня утром нашей девочки не стало с нами, она была очень сильной и мужественной, — отметил Михаил.

Отец добавил, что Карина продолжала вести блог и общаться с подписчиками даже во время лечения. По его словам, дочь «прожила очень яркую и насыщенную жизнь, о которой многие и не мечтают».

Подписчики Штерн написали, что не могут поверить в ее смерть и выражают соболезнования семье. Многие вспоминают, что она поддерживала их в трудные моменты, и называют ее «светлой душой» и «добрым ангелом».

Я была уверена, что Карина в ремиссии. Эх, этот рак — коварная болезнь. Очень жаль, что все так, светлая память светлой душе. Теперь она будет добрым ангелом, будет оберегать своих родных и близких, — написала одна из подписчиц.

