https://static.news.ru/photo/059d7dac-55e2-11ea-b602-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com

Создатель знаменитой фигурки человека для конструкторов LEGO Йенс Нигард Кнудсен ушёл из жизни на 79-м году жизни.

Дизайнер работал в Lego Group 30 лет и именно он стал одним из создателей совместимых с конструктором человечков с двигающимися руками и ногами, которые появились в 70-х года прошлого века.

Кнудсен скончался в датском хосписе, где он находился из-за своего неизлечимого заболевания — бокового амиотрофического склероза, приводящего к атрофии мышц.

Его воображение было просто фантастическим. Если у нас был мозговой штурм, это было больше похоже на мозговой ураган, столько у него было идей, — цитирует бывшего коллегу дизайнера Милана Педерсена AFP.

Как писал NEWS.ru ранее, компьютерный разработчик Ларри Теслер, который создал для приложений и интерфейсов функции «вставить», «вырезать» и «копировать», скончался. Это произошло в понедельник, 17 февраля, в США. Теслеру было 74 года.