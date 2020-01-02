https://static.news.ru/photo/7b627f70-2d55-11ea-ab90-fa163e074e61_660.jpg Александр Благонравов Фото: Александр Алпаткин/ТАСС

Главный конструктор боевых машин пехоты (БМП) второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни. Созданные им БМП в своё время получили высокую оценку как в стране, так и за рубежом.

Благонравов имел звания заслуженного деятеля науки и техники Российской Федерации, доктора технических наук, а также являлся почётным гражданином Курганской области и города Кургана.

Правительство региона уже выразило соболезнования в связи со смертью учёного, сообщает «Новый мир. Курган».

Александр Благонравов родился в 1933 году в Москве. В 1974-м стал главным конструктором Специального конструкторского бюро машиностроения Курганского машиностроительного завода. Под его руководством были поставлены на серийное производство машины БМП-2 и БМП-3.

В конце 2019 года, как писал NEWS.ru, в московской больнице скончалась народная артистка СССР Галина Волчек. Ей было 86 лет.