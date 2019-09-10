https://static.news.ru/photo/d3c9682e-d3d0-11e9-be81-fa163e074e61_660.jpg Леонид Ксанфомалити. Архивное фото Фото: Институт космических исследований РАН

Ушёл из жизни российский учёный-астрофизик Леонид Ксанфомалити. Исследователь умер 7 сентября. Ему было 87 лет.

Церемония прощания состоится 11 сентября на Хованском кладбище Москвы, пишет ТАСС .

Покойный изучал планеты Солнечной системы. Он работал в Институте космических исследований (ИКИ) Российской академии наук практически со дня его основания. На его счету 19 успешных экспериментов по исследованию Марса и его спутника Фобоса, а также кометы Галлея. В конце 1970-х — начале 1980-х годов астрофизик открыл электрическую активность атмосферы Венеры. Позже его данные подтвердил американский космический аппарат.

После знакомства со снимками, сделанными станциями «Венера-9», «Венера-10», «Венера-13» и «Венера-14», вместе с другими специалистами выдвинул идею существования жизни на Венере, говорится в сообщении ИКИ на официальной странице учреждения в социальной сети « ВКонтакте ».

Ранее News.ru сообщал, что лауреат Государственной премии, учёный-атомщик Ярослав Штромбах умер на 70-м году жизни из-за продолжительной болезни. В пресс-службе НИЦ «Курчатовский институт» подчеркнули, что вся российская наука понесла тяжёлую утрату.