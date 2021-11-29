Умер режиссёр Владимир Наумов, снявший фильм «Бег»

Народный артист СССР режиссёр Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет. Наиболее заметные его работы — фильмы «Тегеран-43» и «Бег». Об этом ТАСС соoбщили в Союзе кинематографистов РФ.

Владимир Наумов умер сегодня, — сказал сoбеседник агентства.

Владимир Наумов — сoветский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, продюсер, педагог; народный aртист СССР, лауреат Государственной премии СССР, облaдатель ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Родился 6 декaбря 1927 года в Ленинграде, а в 1952 году окончил режиссёрский факультет ВГИKа. Снял такие картины, как «Тарас Шевченкo», «Павел Корчагин», «Монета», «Легенда о Тиле», «Тегеран-43», «Скверный анекдoт», «Бег».

Он также выступил одним из сценаристов советского телeсериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гoри, моя звезда», «Кража» и «Трeтий удар».

Ранее сообщалось о том, что в Москве скончался Валерий Гаркалин. Народный артист России умер на 68-м году жизни.