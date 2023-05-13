Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни, говорится на сайте Общественного телевидения России. Сагалаев являлся одним из родоначальников советского и российского телевидения. О причинах его смерти не сообщается.

Эдуард Сагалаев родился 3 октября 1946 года в городе Самарканде в Узбекистане. В 1967 году окончил филологический факультет Самаркандского государственного университета имени Алишера Навои, также являлся выпускником Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Работу на телевидении он начал в 1975 году. С 1975 по 1980 год занимал пост заместителя главного редактора программ для молодежи Центрального телевидения СССР. С 1980 по 1984 год был главредом программ для молодежи Всесоюзного радио, с 1984 по 1988 год — главным редактором программ для молодежи Центрального телевидения СССР. С 27 августа по 27 декабря 1991 года он был первым заместителем председателя и генеральным директором Всесоюзной государственной телевизионной и радиовещательной компании, а с 27 декабря 1991 года по июль 1992 года — первым заместителем председателя и генеральным директором Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Останкино». С июля 1992 года по 15 февраля 1996 года занимал должность президента Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6).

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