Умер писатель Альберт Лиханов

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Умер российский писатель Альберт Лиханов. Ему было 86 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале Общественной палаты России.

На 87-м году жизни скончался Альберт Анатольевич Лиханов. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей, — рассказали в пресс-службе Общественной палаты.

В ОП напомнили, что Альберт Лиханов был не только выдающимся писателем, но и общественным деятелем. Он также возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей.

О причинах смерти на данный момент ничего не сообщается.

Накануне, 24 декабря, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Владимира Татосова. Он умер в возрасте 95 лет. По словам первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, мужчину заразили COVID-19 в лечебном заведении.