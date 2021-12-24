«Его заразили COVID»: умер народный артист России Владимир Татосов

Не стало народного артиста РСФСР Владимира Татосова. Он умер в возрасте 95 лет, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко. Политик назвала покойного замечательным человеком и рассказчиком. По её словам, мужчину заразили COVID-19 в лечебном заведении.

По её словам, у артиста была онкология, которая стремительно начала развиваться из-за коронавируса.

За несколько дней перед кончиной он мне позвонил и сказал, что его положили в больницу. Мы перевели его в другую клинику, специализировавшуюся на подобных заболеваниях, но его там заразили ковидом. Умер он в результате совмещения этих двух странных диагнозов, — сказала Драпеко, отозвавшись о смерти народного артиста России как о большой потере.

Татосов долгие годы работал в Большом драматическом театре, а также много лет служил на киностудии «Ленфильм». Его имя известно публике благодаря кинофильмам «Шестое июля», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: XX век начинается», «Большая семья», «Поздняя встреча» и т. д.

Ранее сообщалось об исчезновении возглавившего после смерти Александра Градского театр «Градский Холл» знаменитого композитора Алексея Рыбникова. На прощании с народным артистом России его сын Даниил со сцены выразил опасения за судьбу театра, допустив, что у семьи музыканта могут отобрать «Градский Холл». Он усомнился, что удастся «сохранить дух этого места и потрясающую труппу».