https://static.news.ru/photo/48d254ce-4720-11ea-8623-fa163e074e61_660.jpg Теодор Шанин Фото: msses.ru

На 90-м году жизни скончался основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин. Дата его похорон пока неизвестна.

Теодор сегодня ночью скончался, — сообщил ТАСС ректор вуза Сергей Зуев.

Теодор Шанин родился в Вильнюсе в 1930 году. Учился он в Иерусалимском университетском колледже социальной работы и в Еврейском университете Иерусалима, учёную степень получил в Бирмингемском университете, преподавал социологию в Шеффилдском и Манчестерском университетах. В 1995 году он стал одним из организаторов и первым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), а с 2007 года — президентом вуза.

Как писал NEWS.ru, российский писатель Евгений Витковский ушёл из жизни в 69 лет, об этом сообщила его жена Ольга Кольцова. Ранее вдова поэта сообщала, что его госпитализировали в Боткинскую больницу, где врачи ввели литератора в медикаментозную кому. Евгений Витковский переводил произведения Мильтона, Уайльда, Рембо, Киплинга и многих других, издал антологию поэзии российского зарубежья «Мы жили тогда на планете другой», романы «Павел II», «Земля святого Витта», «Чёртовар». Являлся членом Союза писателей России и экспертом Союза переводчиков.