Умер один из пострадавших при взрыве на химзаводе под Ростовом

Один из работников химического предприятия в Ростовской области, где 29 июля произошёл взрыв, скончался в больнице. Он получил химические ожоги, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Один [рабочий] умер, — сказал источник.

29 июля в Ростовской области произошёл взрыв на ФКП «Комбинат Каменский». Семь человек пострадали. У шестерых пострадавших — 100% химических ожогов тела, ещё у одного человека — 80%. Кроме того, одного из пациентов планируют отправить на лечение в Ростов-на-Дону.

Предварительно было установлено, что взрыв произошёл во время процедуры по изготовке форм. На одной из установок не закрылся специальный «отсекатель», после чего руководитель принял решение закрывать его вручную.