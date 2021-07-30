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Умер один из пострадавших при взрыве на химзаводе под Ростовом

15:00, 30 июля 2021
Умер один из пострадавших при взрыве на химзаводе под Ростовом Фото: npi-tu.ru
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Один из работников химического предприятия в Ростовской области, где 29 июля произошёл взрыв, скончался в больнице. Он получил химические ожоги, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Один [рабочий] умер, — сказал источник.

29 июля в Ростовской области произошёл взрыв на ФКП «Комбинат Каменский». Семь человек пострадали. У шестерых пострадавших — 100% химических ожогов тела, ещё у одного человека — 80%. Кроме того, одного из пациентов планируют отправить на лечение в Ростов-на-Дону.

Предварительно было установлено, что взрыв произошёл во время процедуры по изготовке форм. На одной из установок не закрылся специальный «отсекатель», после чего руководитель принял решение закрывать его вручную.

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