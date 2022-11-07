Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поэт и композитор, основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

Композитор и основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов скончался в возрасте 58 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию «Уралконцерт». Источник добавил, что музыкант умер у себя доме, в Оренбурге. Смерть наступила около 18:00 (16:00 мск), указал источник.

Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб, — говорится в сообщении.

В концертной организации также добавили, что основатель популярной в 90-ые группы одно время работал в детском доме, где познакомился с будущим солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым.

Сергей Кузнецов родился в 1964 году в Медногорске. В молодости работал киномехаником, самостоятельно освоил фортепиано и гитару. Будущий основатель легендарной группы окончил музыкальную школу. В 1984-1986 гг. служил в армии, а вернувшись устроился в оренбургскую школу-интернат №2 в качестве руководителя музыкального кружка, где и познакомился с Шутановым. После нескольких лет невероятного успеха Кузнецов покинул группу из-за творческих разногласий. Впоследствии Кузнецов лишился авторских прав на песни «Ласкового мая».

В июне этого года на 49-м году жизни умер фронтмен «Ласкового мая» Шатунов. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал о причине кремации певца. Он связал ее с попытками скрыть причину смерти исполнителя. Разин добавил, что в случившемся виноваты директор артиста Аркадий Кудряшов и автор хитов группы Сергей Кузнецов.

В июле стало известно о смерти одного из ведущих солистов оперы Мариинского театра народного артиста России Юрия Марусина. Исполнителю на момент смерти было 76 лет.