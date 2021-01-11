Умер известный психиатр, эксперт «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов

https://static.news.ru/photo/3fc3ad00-53f0-11eb-9b89-fa163e074e61_660.jpg Михаил Виноградов Фото: vinogradovcentr/vk.com

На 83-м году жизни скончался психиатр, эксперт-криминалист Михаил Виноградов. Он умер после продолжительной болезни.

О кончине Виноградова сообщает Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, который был им основан. Причины смерти не уточняются.

Михаил Викторович скончался в Москве после продолжительной болезни. Точная причина его смерти пока не известна. О времени и месте прощания с нашим руководителем будет сообщено позднее, — цитирует сообщение ТАСС.

Как сообщает «СтарХит» со ссылкой на сообщество «ВКонтакте» телепроекта «Битва экстрасенсов», Виноградов ушёл из жизни ещё 1 января. Он был приглашённым экспертом в ранних сезонах проекта.

На официальных ресурсах организации также нет никаких подробностей о случившемся. В группе Центра «ВКонтакте» в комментариях пользователей о кончине Виноградова упоминается 5 января.

Михаил Виноградов учился в Первом московскому медицинском университете (ныне Первый МГМУ им. Сеченова — NEWS.ru) на кафедре психологии. После работал в институте судебной психиатрии и в военном институте, является автором исследования деформации психики сотрудников МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что умерла ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Елена Катаева. Об этом сообщили в Минобрнауки России.