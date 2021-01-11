Скончалась ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева

https://static.news.ru/photo/f371b040-53f0-11eb-9132-fa163e074e61_660.jpg Елена Катаева Фото: МГТУ «СТАНКИН»/vk.com

Ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Елена Катаева умерла. Об этом сообщили в Минобрнауки России.

Ушла из жизни ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаев, — сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Елена Катаева скончалась в возрасте 64 лет. Причина смерти не называется.

Свою трудовую деятельность Катаева начала в 1979 году в Ленинградском политехническом институте им. Калинина в должности преподавателя кафедры «Автоматика и вычислительная техника». Обучала студентов по таким дисциплинам как теоретическая механика, аналитическая механика, линейное программирование, сопротивление материалов. В 1992 — 1999 годах она работала в аппарате правительства Российской Федерации. А 8 мая 2018 года приказом Министерства образования и науки РФ была назначена ректором МГТУ "Станкин.

Ранее декан философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Владимир Миронов скончался в возрасте 67 лет. Информацию подтвердили в пресс-службе вуза. Владимир Миронов родился 4 апреля 1953 года в Москве. Окончив философский факультет МГУ, с 1981 года преподавал на факультете, а с 1998 был назначен заведующим кафедрой онтологии и теории познания и с этого же времени являлся деканом факультета. Миронов являлся специалистом в области теории философии и философии культуры. Он — автор цикла статей по проблемам соотношения философии и науки, места философии в системе культуры, писал NEWS.ru.