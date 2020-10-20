В Москве умер декан философского факультета МГУ

Декан философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Владимир Миронов скончался в возрасте 67 лет.
Информацию подтвердили в пресс-службе вуза и уточнили, что дата прощания станет известна позже,
Владимир Миронов родился 4 апреля 1953 года в Москве. Окончив философский факультет МГУ, с 1981 года преподавал на факультете, а с 1998 был назначен заведующим кафедрой онтологии и теории познания и с этого же времени являлся деканом факультета.
Миронов являлся специалистом в области теории философии и философии культуры. Он — автор цикла статей по проблемам соотношения философии и науки, места философии в системе культуры.
Ранее NEWS.ru писал о смерти декана исторического факультета МГУ имени Ломоносова Ивана Тучкова. Он скончался в возрасте 62 лет от инфаркта. Тучков занимал должность с осени 2015 года. Ранее деканом исторического факультета МГУ был Сергей Карпов.