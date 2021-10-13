Умер директор Чернобыльской АЭС, занимавший этот пост во время катастрофы

Первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов, руководивший учреждением в момент катастрофы, умер в возрасте 84 лет. Коллектив станции принёс соболезнования его родным и близким на странице в Facebook.

Сегодня на 85-м году ушёл из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают своё глубокое соболезнование родным и близким погибшего, — говорится в сообщении АЭС.

Брюханов окончил энергетический факультет Ташкентского политехнического института, после чего работал на Ангренской ТЭС и Славянской ГРЭС. В 1969 году он возглавил ещё не достроенную ЧАЭС.

После аварии на станции его приговорили к 10 годам лишения свободы по статье о неправильной эксплуатации взрывоопасных предприятий (АЭС не относилась к таким предприятиям, решение приняла судебно-техническая комиссия). Мужчина вышел на свободу в 1991 году.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.

Ранее Украина рассекретила документы КГБ о чернобыльской катастрофе. Среди них есть и первый доклад о произошедшем от директора ЧАЭС Виктора Брюханова. В этом документе отражена хронология произошедшего и стенограмма переговоров операторов станции в момент аварии. Среди рассекреченных данных присутствуют документы о серьёзных, но не таких фатальных авариях на ЧАЭС. Так, в 1982 году произошёл выброс радиоактивных веществ, также нештатные ситуации случались на третьем и четвёртом энергоблоках