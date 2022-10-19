Умер ведущий специалист в области квантовой теории поля Валерий Рубаков

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Валерий Рубаков

Во время рабочей поездки в Саров Нижегородской области на 68-м году жизни скоропостижно скончался российский физик-теоретик, академик РАН и главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Валерий Рубаков, передает ТАСС со ссылкой на представителя Российской академии наук. По предварительный причине, академик умер из-за оторвавшегося тромба.

Валерий Анатольевич умер, внезапно. В ходе рабочего визита в Саров. Предварительная причина — тромб оторвался. Он был выдающимся ученым, открытым, светлым человеком. Ему было всего 67 лет. Большая потеря для мировой науки, — говорится в сообщении.

Валерий Рубаков родился 16 февраля 1955 года в Москве. В 1978 году он окончил физический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и поступил в аспирантуру Института ядерных исследований (ИЯИ) АН СССР. Рубаков имел степень доктора физико-математических наук. С 1987 по 1994 год был на должности заместителя директора Института ядерных исследований РАН по научной работе, затем был назначен главным научным сотрудником. Также он был завкафедрой физики частиц и космологии физического факультета МГУ.

Является автором более 160 научных работ, многие из которых внесли основополагающий вклад в теорию ранней Вселенной, непертурбативную квантовую теорию поля, теорию образования барионной асимметрии Вселенной, квантовую гравитацию.

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