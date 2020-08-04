Улан-Удэ закупит автобусы с цитатами Путина

https://static.news.ru/photo/74854e46-d663-11ea-aeec-fa163e074e61_660.jpg Улан-Удэ Фото: Город Улан-Удэ/vk.com

Мэрия Улан-Удэ намерена закупить автобусы с цитатами президента России Владимира Путина на общую сумму в 200 млн рублей.

Об этом сообщает издание «Тайга.инфо», ссылаясь на сайт госзакупок. По его данным, на каждый такой автобус будет потрачено 4,7 млн рублей. Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов.

На данный момент в городе объявлен конкурс на поставку таких автобусов, всего будет закуплено 42 машины вместимостью не менее 50 человек. На их бортах будут размещены высказывания Путина, например, «Народный бюджет — инициатива людей» и «Дальний Восток — ключевое направление развития». Окончательные формулировки будут утверждены после заключения контракта. Автобусы должны быть новыми, однако выпущены «не ранее 2020 года».

Ранее NEWS.ru писал о том, что треть российских путешественников будет добираться до места отдыха в этом году на самолёте. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого интернет-порталом. Каждый двадцатый путешественник выбрал автобус и лишь два процента будут путешествовать на корабле.